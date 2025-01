Pedro Paulo Lucas Adriano do Nascimento, conhecido como Titauro - Divulgação

Publicado 06/01/2025 20:31 | Atualizado 06/01/2025 21:58

Rio - O foragido Pedro Paulo Lucas Adriano do Nascimento, conhecido como 'Titauro', de 25 anos, é apontado como a principal liderança do Comando Vermelho (CV) na tentativa de invasão da facção ao Morro dos Macacos, em Vila Isabel, na Zona Norte, que sofreu mais uma noite de terror no domingo (5). Ele é considerado foragido por conta de um mandado de prisão preventiva expedido em maio do ano passado, pelos crimes de homicídio qualificado e ocultação de cadáver.

De acordo com o Portal dos Procurados, Pedro Paulo atuava como soldado no Terceiro Comando Puro (TCP), que domina o Morro dos Macacos, até o início de 2024. As investigações apontam que ele mudou de facção porque estava insatisfeito com os pagamentos que recebia da organização criminosa. Com isso, ele e outros seis criminosos roubaram armas e munições do TCP, fugindo para o Morro do São João, no Engenho Novo.

Na comunidade, ele foi acolhido pelo traficante William Sousa Guedes, conhecido como 'Corolla ', uma das principais lideranças do Comando Vermelho, que foi preso em julho, durante operação da Polícia Civil no Jacarezinho.

A prisão do chefe do tráfico não impediu os planos de expansão da facção no Morro dos Macacos, que passaram a ser liderados por 'Titauro'. Ainda de acordo com as investigações, o ex-soldado do TCP e seu grupo receberam a promessa de que poderiam gerenciar as atividades criminosas na comunidade caso conseguissem invadi-la.

Pelo lado do TCP, Leandro Nunes Botelho , conhecido como 'Scooby Doo', de 47 anos, é apontado como principal liderança na favela, caracterizada por ruas íngremes e becos estreitos, de difícil acesso. Ele é subordinado a Álvaro Malaquias Santa Rosa, o 'Peixão ', principal líder da facção, que chefia o crime organizado no Complexo de Israel.

O Morro dos Macacos tem sido palco de uma guerra crescente entre CV e TCP. Dados do Instituto Fogo Cruzado apontam que, em 2024, foram 68 confrontos na região até o dia 12 de dezembro, que deixaram 11 mortos e 9 feridos.

Entre a noite de domingo e a madrugada de segunda-feira (6), um intenso tiroteio assustou moradores da comunidade e de bairros vizinhos. Uma mulher foi baleada de raspão dentro de casa e levada ao Hospital Federal do Andaraí, onde recebeu atendimento.

Moradores também encontraram diversos fragmentos de balas espalhados por Vila Isabel. Na esquina das ruas Barão de Mesquita e Botucatu, no Grajaú, um tiro atingiu o quarto de uma criança . Segundo imagens divulgadas pelo pai da menina nas redes sociais, o projétil passou pela janela, atingiu a parede e parou em cima da cama.

Segundo a Polícia Militar, agentes da 11ª UPP (Macacos), do 6º BPM (Tijuca), da 6ª UPP (São João), e do 3º BPM (Méier) reforçaram o policiamento no entorno das comunidades ainda na noite de domingo. Já durante a manhã desta segunda-feira, equipes do DIA estiveram no local e constataram que a segurança segue reforçada.

Após a disputa, o bairro de Vila Isabel amanheceu com pichações de "Vermelhou Macacos" , em referência à invasão do CV. Já no alto da comunidade, bandidos hastearam uma bandeira de Israel, em alusão ao TCP, que foi retirada por um homem na tarde desta segunda-feira.

Procurada, a Polícia Civil informou que investiga as organizações criminosas que atuam na região e as disputas territoriais. A instituição realiza operações para descapitalizar e enfraquecer esses grupos, cujos resultados são prisões de lideranças e outros integrantes das facções, inclusive, de outros estados do país.