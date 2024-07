Corolla é responsável por comandar invasões no Morro dos Macacos, em Vila Isabel - Divulgação

Publicado 03/07/2024 11:09

Rio - A Polícia Civil prendeu, na manhã desta quarta-feira (3), o líder do tráfico do Morro São João, no Engenho Novo, na Zona Norte. Segundo investigações, Willian Sousa Guedes, conhecido como Corolla ou Chacota, é responsável por comandar invasões no Morro dos Macacos, em Vila Isabel , na mesma região.

O criminoso foi localizado no Jacarezinho, também na Zona Norte, após uma ação de inteligência da Delegacia de Repressão a Entorpecentes (DRE), com apoio da Subsecretaria de Inteligência (SSINTE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core). Há meses, a especializada já vinha monitorando os passos do traficante.

Corolla, integrante da facção Comando Vermelho (CV), também chefiou a Favela de Manguinhos, e passou a ser considerado homem de confiança do traficante Wilton Quintanilha, o Abelha. Ao todo, ele possui 54 anotações criminais, e nove nove mandados de prisão preventiva.

Durante a liderança no Morro São João, ele vinha travando uma disputa territorial com traficantes rivais do Terceiro Comando Puro (TCP), que domina o Morro dos Macacos. O local vive intensa onda de violência devido aos confrontos.

Além disso, o traficante também é um dos suspeitos de envolvimento na morte do soldado da Polícia Militar Daniel Henrique Mariotti, de 30 anos, em janeiro de 2019. Lotado 22º BPM (Maré), o agente foi baleado na cabeça na saída 06 da Linha Amarela, na altura da Avenida dos Democráticos, em Bonsucesso, Zona Norte do Rio. Na ocasião, ele estava em deslocamento na moto da corporação, quando foi surpreendido por traficantes em uma tentativa de arrastão.