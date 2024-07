Funcionários pagaram fiança e vão responder em liberdade - Reprodução

Publicado 03/07/2024 22:43

Rio - Quatro funcionários foram presos vendendo mercadorias impróprias para o consumo nesta terça-feira (2), em um mercado de Guaratiba, na Zona Oeste do Rio. Durante a ação, cerca de 150 kg de alimentos foram descartados.

Agentes da Delegacia Especial de Crimes Contra o Consumidor e peritos do Serviço de Perícia da Cidade da Polícia foram até o local, que fica na Estrada do Magarça, com a finalidade de verificar informações recebidas pelo Disque Denúncia. A acusação apontava que no estabelecimento eram comercializados rotineiramente produtos vencidos, muitos inclusive com preços promocionais.

Produtos com validade vencida eram colocados em promoção Reprodução

Segundo a Polícia Civil, durante a fiscalização, que foi acompanhada pelo gerente e pelos responsáveis de cada setor do estabelecimento, foram encontrados expostos a venda, em praticamente todos os setores do supermercado, diversos alimentos sem identificação de validade e procedência, além de datas de validade expiradas, totalizando quase cento e cinquenta quilos de alimentos.

Na padaria os agentes ainda flagraram o momento em que um padeiro fazia massa de pão com leite vencido. Todo material identificado como impróprio para o consumo humano foi descartado.

O gerente do estabelecimento e os responsáveis pela padaria, açougue e setor de laticínios foram conduzidos à DECON e autuados em flagrante pela prática de crime contra as relações de consumo, cujo a pena varia de 2 a 5 anos de detenção. Os quatro pagaram fiança e responderão o crime em liberdade.