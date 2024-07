Disque Denúncia oferece R$ 5 mil para informações sobre envolvidos na morte do PM Rafael Galvão - Divulgação

Publicado 03/07/2024 19:15 | Atualizado 03/07/2024 19:23

Rio - O Disque Denúncia divulgou, nesta quarta-feira (3), um cartaz pedindo informações que levem aos envolvidos na morte do policial militar Rafael Galvão da Costa, de 41 anos, baleado na cabeça durante uma operação no Morro do Urubu , em Pilares, na Zona Norte. A recompensa é de R$ 5 mil.