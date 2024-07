Homem foi encontrado morto na Travessa São Pedro - Reprodução / Google Street View

Homem foi encontrado morto na Travessa São PedroReprodução / Google Street View

Publicado 03/07/2024 17:28 | Atualizado 03/07/2024 18:00

Rio - Um homem em situação de rua foi encontrado morto na manhã desta quarta-feira (3) no bairro de São Miguel, em São Gonçalo. A Polícia Militar e o Corpo de Bombeiros foram acionados, mas encontraram a vítima morta.

De acordo com uma testemunha, a vítima era conhecida na região e estava ingerindo bebida alcóolica durante a madrugada, como tinha o costume de fazer. Nos últimos dias, o município teve baixas temperaturas, com mínima de 16º C registrada na manhã desta quarta (3).

Por meio de nota, a Polícia Militar informou que acionou a Polícia Civil para realizar perícia. Até o momento, não há confirmação da causa da morte do homem.