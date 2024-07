Material apreendido no Aeroporto do Galeão/RJ - Receita Federal - Sétima Região / Divulgação

Publicado 03/07/2024 17:09 | Atualizado 03/07/2024 17:34

Rio - A Receita Federal apreendeu, nesta quarta-feira (3), uma encomenda postal contendo cerca de 12 kg de haxixe no Aeroporto do Galeão, na Ilha do Governador. A soma total dessa carga foi avaliada em R$ 1,5 milhão.

A remessa estava distribuída em seis embalagens de suplemento alimentar, que vinham dos Estados Unidos com destino ao Rio de Janeiro. A planta, que é a mesma utilizada para produzir maconha, foi encontrada durante o trabalho de fiscalização e verificação por meio de equipamentos de raios-x.

O trabalho foi realizado pela Receita Federal do Brasil em parceria com a Subdivisão e Seção de Remessas Postais no Aeroporto do Galeão.