Ele foi levado para a 76ª DP (Centro), onde permaneceu preso - Reprodução

Ele foi levado para a 76ª DP (Centro), onde permaneceu presoReprodução

Publicado 03/07/2024 23:02 | Atualizado 03/07/2024 23:02

Niterói - Um homem foi preso em flagrante nesta quarta-feira (3), furtando cabos em um poste da Alameda São Boaventura, no Fonseca, em Niterói, na Região Metropolitana do Rio. A ação foi filmada por policiais militares do programa Segurança Presente.

Os agentes seguiam pela via em direção ao Rio quando se depararam com Matheus Soares Matos, de 30 anos, em cima do poste, arrancando a fiação. Após ser abordado pelos militares, o homem tentou empreender fuga, contudo, foi contido.

Enquanto os PMs reuniam informações sobre a ocorrência, Matheus tentou fugir novamente, mas foi detido e algemado. Logo em seguida, os militares conduziram o acusado para a 78ª DP (Fonseca), onde ele foi autuado pelo crime de furto e conduzido, logo em seguida, para a 76ª (Centro), permanecendo preso.