Crime aconteceu na Fazenda Arastan, na zona rural de Teresópolis - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 03/07/2024 20:19 | Atualizado 03/07/2024 20:29

Rio - A Justiça do Rio manteve, em audiência de custódia realizada na tarde desta quarta-feira (3), a prisão de Eujaique José Pereira, de 46 anos, suspeito de matar quatro pessoas, sendo três da mesma família, em uma fazenda de Teresópolis, na Região Serrana.

O juiz Bruno Rodrigues Pinto, da Central de Custódia do Tribunal de Justiça do Rio (TJRJ), entendeu que não o mandado de prisão expedido contra o homem foi legal e que não houve agressões durante a prisão, na madrugada desta terça-feira (2).

O crime aconteceu no domingo passado (30). Anderson Ribeiro, de 44 anos, Gerciane Grunier, 33, Evandro Santos Grunier, 27 - os três da mesma família - e Roberta Pereira, ex-companheira do suspeito do crime, foram localizados sem vida, com marca de tiros, na Fazenda Arastan, na zona rural de Teresópolis. O suspeito fugiu.

As investigações apontam que Eujaique teria cometido o crime porque, na sexta-feira passada (28), Roberta terminou a relação. A Polícia Civil acredita que a família estava acolhendo a mulher após o rompimento até que ela encontrasse um novo lar.

Anderson, Gerciane e Evandro foram encontrados mortos em cômodos da fazenda. Já Roberta fugiu da casa, mas foi alcançada pelo suspeito e morta com um tiro. Seu corpo foi deixado em um rio.

Uma menina de 7 anos, filha de Anderson e Gerciane, sobreviveu depois de ser levada por Roberta para um outro cômodo . A criança está sob cuidados de familiares.