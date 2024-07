Com o tema: "A Luta Antirracista", serão debatidos os caminhos a serem trilhados para combater o preconceito racial e a importância de fortalecer a luta por igualdade e justiça para que a juventude negra prospere em todas as esferas da sociedade - Divulgação

Publicado 03/07/2024 19:43 | Atualizado 03/07/2024 20:13

Rio - O Ministério Público promove, no próximo dia 17, às 13h30, no auditório da Procuradoria da República no Estado do Rio de Janeiro, uma iniciativa para denunciar o racismo e as violações de direitos humanos contra a população negra em todo o mundo. O evento, intitulado 'Julho Negro', será uma palestra para conscientizar a sociedade sobre os perigos de práticas violentas contra uma pessoa negra.

O principal evento será um seminário com o tema: "Por que precisamos falar de genocídio negro". A palestra visa discutir as maneiras de enquadrar as violências contra a população negra como genocídio, responsabilizar efetivamente pessoas e empresas por essas práticas, tanto no âmbito cível quanto no criminal, e elaborar um plano de ação.

A cerimônia terá com a presença de Jaime Mitropoulos e Julio José Araujo Júnior, procuradores da República, que participarão de duas mesas, juntamente com Jurema Werneck, Lucia Xavier, Giselle Florentino e Denilson Araujo.