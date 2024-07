Vítima ficou presa por baixo das ferragens - Reprodução

Vítima ficou presa por baixo das ferragensReprodução

Publicado 03/07/2024 19:10 | Atualizado 03/07/2024 19:22

São Gonçalo - Um vídeo gravado dentro do motel onde Soraia Mendonça Castanheiro, de 51 anos, trabalhava, mostra o momento em que a camareira ficou presa por baixo da cancela do estabelecimento e foi socorrida por funcionários do local. Nas imagens, é possível ver o veículo de Vilson Martins Gomes, de 74 anos, todo amassado logo após atropelar a vítima , que morreu três dias depois.

O caso aconteceu na sexta-feira passada (28), no bairro Arsenal, em São Gonçalo, Região Metropolitana do Rio. Segundo o filho da vítima, Matheus Castanheira, 29, Soraia estava varrendo o estacionamento quando o carro, dirigido pelo idoso, entrou descontrolado no local, antes de a cancela abrir. A estrutura acabou acertando a cabeça da vítima, que ainda foi atropelada pelo veículo em seguida. A pessoa que estava sentada no lado do carona fugiu após a ação.

Veja o vídeo:

Vídeo mostra camareira sendo socorrida por funcionários de motel em São Gonçalo



Créditos: Arquivo Pessoal#ODia #Camareira #SãoGonçalo pic.twitter.com/1jWD7FVMdn — Jornal O Dia (@jornalodia) July 3, 2024

Nesta quinta-feira (4), a funcionária do motel que presenciou o acidente e prestou socorro à camareira, vai depor na 75ª DP (Rio do Ouro), que investiga o caso. O caso foi registrado como lesão corporal culposa, quando não há intenção de cometer o crime. No entanto, o advogado da família da vítima, Petronilho Carneiro, estuda a mudança para tipificação do crime como homicídio doloso.

Condutor prestou depoimento

O condutor foi levado por uma viatura do 7º BPM (São Gonçalo) à delegacia, ele disse em depoimento não se lembrar de como aconteceu o acidente . Acompanhado de seu advogado, ele alegou em depoimento que só se recordava de estar deitado no chão, sendo socorrido por populares. Ele também negou ter ingerido bebida alcoólica.

Segundo a Polícia Civil, Vilson realizou exame de alcoolemia, cujo resultado foi negativo, e o mesmo foi liberado. Testemunhas afirmam que havia uma mulher ao lado dele no momento do acidente, mas que a mesma fugiu do local. No depoimento de Vilson, ele não citou a presença da passageira.

Testemunhas negam a versão de que o motorista prestou socorro à Soraia e afirmam que Vilson só permaneceu no local pois foi detido por funcionários do motel dentro de um apartamento. Já a Polícia Civil, por meio de nota, informou que "o autor permaneceu no local e prestou socorro". A defesa da família diz que o motel não possui circuito de imagens internas, não sendo possível, neste primeiro momento, comprovar que Vilson não prestou socorro à vítima.