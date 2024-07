Soraia Mendonça Castanheiro trabalhava há mais de cinco anos no local - Arquivo Pessoal

Publicado 01/07/2024 16:33 | Atualizado 01/07/2024 18:28

São Gonçalo - Uma camareira de um motel morreu, nesta segunda-feira (1°), três dias após ser atropelada durante o trabalho no bairro Arsenal, em São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Soraia Mendonça Castanheiro, de 51 anos, chegou a ficar internada em estado grave, mas não resistiu.



O caso aconteceu na sexta-feira (28). Segundo o filho da vítima, Soraria estava varrendo o estacionamento quando um carro dirigido por um idoso de 74 anos entrou no local, antes da cancela abrir. A estrutura acabou acertando a cabeça da vítima, que ainda foi atropelada pelo veículo em seguida. A pessoa que estava sentada no lado do carona fugiu durante a ação.

"Ela estava dentro do serviço dela trabalhando. E esse carro desgovernado entrou lá quebrando tudo, derrubando o portão em cima dela e ainda passou por cima do corpo. E o cara não estava puro não [alcoolizado], mas retiraram ele do local e deve estar em casa essa hora, tomando café. A pessoa que estava com ele no carro pegou uma bolsa e saiu correndo", detalhou Matheus Castanheira, de 29 anos, ao DIA.

Ainda conforme o rapaz, a Polícia Militar esteve no motel e levou o suspeito para a delegacia, enquanto sua mãe era socorrida por uma ambulância para o Hospital Estadual Alberto Torres (Heat), no Colubandê. Procurada, no entanto, a corporação disse que não foi acionada para o caso. Já a direção do hospital informou que a vítima sofreu ferimentos na cabeça e no tórax, e faleceu nesta segunda.

"Ela trabalhava há mais de cinco anos no local. A ambulância veio até o local do ocorrido e a resgatou. A viatura ficou lá com o cara, logo foi embora e levou ele, falou que iriam para a delegacia. O cara saiu cambaleando", diz Matheus.

O caso foi registrado na 75ª DP (Rio do Ouro). Segundo a Polícia Civil, o autor, que permaneceu no local e prestou socorro, foi ouvido e realizou exame de alcoolemia, cujo resultado foi negativo. A perícia foi feita e a investigação está em andamento. O corpo de Soraia será sepultado nesta terça-feira (2), às 11h, no Cemitério São Miguel, em São Gonçalo. O velório começa às 8h.