Operação Lei Seca fez ações em todo o estado - Divulgação

Publicado 01/07/2024 19:45

Rio - A Lei Seca flagrou mais de 350 motoristas dirigindo embriagados no Rio de Janeiro, só no último final de semana de junho. A operação, que atingiu mais de 2.300 pessoas em diferentes regiões do estado, resultou em uma taxa de mais de 16% no número de alcoolizados.

Na sexta-feira (28), a cidade que registrou o maior número de casos foi Cabo Frio, na Região dos Lagos. Segundo dados da Secretaria de Segurança, dos 121 condutores abordados, 50 foram autuados com nível de álcool no sangue maior que o normal. No sábado (29), 79 pessoas foram testadas e 24 foram multadas.

A Zona Norte do Rio também não ficou de fora da ação. O bairro do Cachambi contabilizou a taxa mais elevada, sendo 47 abordados e 13 infratores.

No domingo (30), no interior, o município de Penedo registrou o maior número de casos. De 48 pessoas, 9 foram consideradas positivas. Entre os bairros e municípios da Região Metropolitana, São Gonçalo apresentou uma taxa de 15,15%, com 33 motoristas abordados e 5 reprovados no teste do etilômetro.