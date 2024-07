A Polícia Civil tenta identificar a vítima - Redes Sociais

A Polícia Civil tenta identificar a vítimaRedes Sociais

Publicado 01/07/2024 19:13

Rio - O corpo de um homem em decomposição foi encontrado boiando em um córrego do bairro Anil, na Zona Oeste do Rio, nesta segunda-feira (1°). A vítima ainda não foi identificada.

Bombeiros do quartel de Jacarepaguá foram acionados às 12h15 para a ocorrência, que aconteceu na Avenida Otávio Malta, altura do número 520.

Durante a retirada do cadáver da água, uma mulher que estava no local, identificada como Patrícia Fernandes, de 41 anos, passou mal e precisou ser socorrida para a Unidade de Pronto Atendimento (UPA) da Cidade de Deus.

Policiais militares do 18° BPM (Jacarepaguá) foram acionados, chegando no local, os agentes constataram que a vítima foi encontrada no córrego do Rio. O local foi preservado, a Delegacia de Homicídios Capital (DHC) acionada. O caso vai ser investigado pela Polícia Civil.