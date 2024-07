Guardas ambientais de Nova Iguaçu resgataram a cobra - Divulgação

Publicado 01/07/2024 19:38

Rio - Uma jiboia, com aproximadamente 2 metros de comprimento, foi resgatada pela Guarda Ambiental Municipal de Nova Iguaçu, órgão ligado à Secretaria Municipal de Agricultura e Meio Ambiente (Semam), na manhã desta segunda-feira (1º), na localidade conhecida como Barão de Guandu, no bairro do Tinguá, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense.

Dois homens encontraram a cobra em uma fazenda na tarde deste domingo (30). Os funcionários do espaço flagraram o animal próximo a um largo artificial da propriedade.

"Chegamos a pensar que era um jacaré tamanho foi o susto. Então falamos com nosso vizinho, que é veterinário e nos orientou sobre como proceder. Conseguimos colocar a cobra dentro de um tonel e entramos em contato com a Guarda Ambiental Municipal”, contou Luciel Lima, de 53 anos, que pescava na companhia de um amigo quando foram surpreendidos pelo animal.



Após o resgate feito nesta segunda, a jiboia foi levada para a Reserva Biológica do Tinguá. Chefe da Área de Proteção Ambiental (APA) de Tinguá, Carlos Jannuzi comandou o resgate e elogiou o trabalho feito pelos funcionários da fazenda. De acordo com ele, o animal foi mantido em boas condições até a chegada dos guardas ambientais.



“A APA Tinguá é cercada por floresta de Mata Atlântica, então é comum encontrarmos animais silvestres onde há ocupação urbana próxima. Em casos como este, a recomendação é que o cidadão ligue imediatamente para o Corpo de Bombeiros ou procure os canais oficiais da Prefeitura de Nova Iguaçu para informar à Guarda Ambiental Municipal. Felizmente os funcionários da fazenda já tinham alguma experiência com este tipo de situação e procederam de forma correta”, destacou.



Resgatada sem ferimentos e com bom estado de saúde, a jiboia não precisou ser encaminhada ao Centro de Triagem de Animais Silvestres (Cetas). Desta forma, ela foi levada diretamente para a Rebio Tinguá, onde foi solta em seu habitat natural.