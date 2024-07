Paredes da residência localizada no Conjunto Veridiana ficaram destruídas após explosão - Reprodução / Redes Sociais

Publicado 01/07/2024 18:49 | Atualizado 01/07/2024 19:56

Rio - Duas pessoas ficaram feridas após uma explosão em uma casa, na madrugada desta segunda-feira (1º), no Conjunto Veridiana, em Santa Cruz, na Zona Oeste do Rio. O caso é investigado pela Polícia Civil.

Bombeiros foram acionados às 1h30 para a Via A-1, próximo à Estrada Santa Veridiana, para uma ocorrência de explosão dentro de residência. No local, os militares prestaram socorro à Lúcio da Silva, de 52 anos, que estava com ferimentos graves. A vítima foi encaminhada para o Hospital Municipal Pedro II, ainda em Santa Cruz.

As equipes também socorreram Cláudia Pereira, de 52 anos. Ela foi levada à Coordenação de Emergência Regional (CER) do Pedro II com ferimentos leves.

De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), Lúcio tem quadro estável e segue internado. Já a mulher fugiu do CER depois de ser atendida.

Policiais do 27º BPM (Santa Cruz) estiveram no local da explosão. Durante a manhã, a área ficou isolada. Um vídeo que circula nas redes sociais mostra as paredes da residência destruídas. Segundo informações preliminares, uma mulher teria jogado um artefato explosivo dentro da casa.

O caso é investigado pela 36ª DP (Santa Cruz). De acordo com a Polícia Civil, a perícia foi realizada no local e diligências estão em andamento para apurar todos os fatos.