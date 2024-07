Corpo de Bombeiros foi acionado para o resgate da vítima - Reprodução / Redes sociais

Publicado 01/07/2024 18:30

Rio - Um homem foi encontrado morto em um elevador na tarde desta segunda-feira (1), em Copacabana, na Zona Sul do Rio. Os bombeiros foram acionados para socorrer uma pessoa no equipamento de um prédio na Rua Barão de Ipanema, mas a vítima já havia morrido no interior do equipamento.

De acordo com o Corpo de Bombeiros, o local foi isolado para perícia dos policiais civis. Até o momento, não há informação sobre a causa da morte. O caso foi registrado na 13ª DP (Ipanema). "Diligências estão em andamento para apurar todos os fatos", comunicou a Polícia Civil.

Já no domingo (30), um paciente morreu no Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, após ficar 16 minutos preso em um elevador por conta de uma pane. O incidente ocorreu enquanto ele era transportado da enfermaria de neurocirurgia para a emergência da unidade.

A equipe que estava com o paciente tentou reanimá-lo, mas não obteve êxito. A vítima tinha doença crônica preexistente e, segundo a Secretaria Municipal de Saúde, faleceu por conta da gravidade do caso.

Conselho apura incidentes

O Conselho Regional de Engenharia e Agronomia do Rio (Crea-RJ) informou, nesta segunda-feira (1º), que irá apurar a existência de responsáveis técnicos nos locais onde ocorreram os incidentes com elevadores. A Lei 5.194, de 1966, determina que os serviços técnicos precisam ter a participação de um profissional habilitado.

Segundo o Crea, o responsável pela manutenção do elevador que despencou no Hospital Municipal Salgado Filho não tem registro de Anotação de Responsabilidade Técnica (ART) no conselho, o que indica alguma irregularidade. Fiscais do órgão irão até a unidade a fim de apurar a responsabilidade pela prestação do serviço.



O Crea ainda verificou que a empresa responsável pela manutenção do elevador da Secretaria de Fazenda está regularizada no conselho, mas também haverá uma apuração para saber o que aconteceu.