Direção do hospital vai abrir sindicância para averiguar o caso - Renan Areias

Publicado 01/07/2024 12:01 | Atualizado 01/07/2024 12:19

Rio - Um paciente morreu durante uma pane no elevador do Hospital Municipal Salgado Filho, no Méier, Zona Norte do Rio, na tarde deste domingo (30). Ele ficou preso no elevador por 16 minutos, enquanto era transportado da enfermaria de neurocirurgia para a emergência da unidade. A equipe que estava com oi paciente, tentou reanimá-lo, mas não obteve êxito.

A Secretaria Municipal de Saúde do Rio afirmou que a porta do elevador caiu e descarrilou em um grave acidente às 12h35. Segundo a pasta, toda a equipe clínica do hospital e de manutenção estavam no local e o tempo de permanência no elevador foi de 16 minutos.



A vítima tinha doença crônica preexistente. "Ele tinha acabado de passar por uma reanimação cardiorrespiratória e estava sendo transferido de andar justamente pelo agravamento do quadro", completou a secretaria.



A direção do hospital vai abrir sindicância para averiguar o caso no detalhe.



Um novo conjunto de elevadores está em processo de licitação no hospital. Enquanto isso, uma equipe de manutenção fica à disposição na unidade 24 horas para reparos necessários. Neste momento, dois elevadores estão em funcionamento na unidade e a equipe de manutenção está no local.