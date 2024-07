Servidora ficou ferida no acidente e foi encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar - Reprodução/Redes sociais

Publicado 01/07/2024 11:58 | Atualizado 01/07/2024 12:54

Rio - Uma servidora ficou ferida após um elevador bater no teto do prédio da Secretaria de Estado de Fazenda (Sefaz), na manhã desta segunda-feira (1º), no Centro do Rio.



Segundo o Corpo de Bombeiros, os agentes do quartel da Central foram acionados às 8h50 para a ocorrência na Avenida Presidente Vargas, número 670.

A vítima, ainda não identificada, foi socorrida e encaminhada para o Hospital Municipal Souza Aguiar. Ainda não há informações sobre seu estado de saúde. Segundo a Secretaria de Estado de Fazenda, a servidora sofreu ferimentos leves á realizou exames e não corre risco.

Ainda de acordo com a Sefaz, o elevador passou do 20º andar, que é o limite, e acabou atingindo o teto. Os dispositivos de segurança reduziram o impacto do equipamento. A vítima está sendo acompanhada na unidade por uma equipe da pasta e recebendo todo o auxílio necessário.



As causas estão sendo apuradas pela Subsecretaria de Administração da pasta e a empresa responsável pela operação e manutenção dos elevadores. Uma perícia será realizada para analisar as circunstâncias do ocorrido.