02/07/2024

Rio - A Prefeitura do Rio iniciou, nesta terça-feira (2), a primeira etapa das obras de restauro da antiga Estação Ferroviária Leopoldina, na Região Central do Rio. A previsão de entrega é no segundo semestre de 2026.

Localizada na Avenida Francisco Bicalho, a estação vai passar por uma série de intervenções e será totalmente revitalizada. A reforma do prédio histórico, conhecido como Estação Barão de Mauá, em homenagem ao pioneiro do transporte ferroviário no Brasil, terá investimento de R$ 80 milhões.



O prefeito do Rio, Eduardo Paes (PSD), destacou o início das obras como um "momento marcante" após insistência para conseguir que a estação fosse cedida à cidade.



"É um momento marcante, eu estou com 54 anos, a minha vida inteira eu passei aqui. E ficava ouvindo que ia ter que dar um jeito nesse lugar. A gente brigou muito para que eles [Governo Federal] passassem para prefeitura, não porque a prefeitura é mais competente, mas essas coisas são essencialmente da cidade. Um absurdo a gente ainda ficar com esses latifúndios urbanos do Governo Federal no Rio de Janeiro", disse.



O prefeito ainda relembrou a situação de outros terrenos do Governo Federal que, quando cedidos, se tornaram palco para equipamentos culturais na cidade.



"Esse aqui talvez seja o caso mais emblemático, mas tem muita coisa pra resolver nesse sentido. A própria região do Porto Maravilha, o Museu do Amanhã, é um exemplo disso, na hora em que passou para a prefeitura, foi feito lá equipamento cultural", relembrou.

A estação, que estava abandonada há 22 anos, vai ganhar jardins inclusive no terraço. Na área dos trilhos, entre as passarelas, o plano é construir instalações.



No terreno da estação, de cerca de 125 mil metros quadrados, serão erguidos a Fábrica do Samba da Série Ouro, empreendimentos habitacionais do Minha Casa Minha Vida, um Centro de Convenções e equipamentos sociais.



Paes ainda informou que, em breve, serão iniciadas as obras das outras intervenções no terreno, como a construção da Cidade do Samba 2.



"Em breve teremos a obra da Cidade do Samba 2, a Fábrica do Samba, e estamos discutindo com os órgãos do Governo Federal para ter um centro de convenções e também uma área habitacional, para as pessoas poderem morar. Eu acho que isso aqui se junta com essa possibilidade de um estádio do Flamengo para cá. E a gente vai fazendo dessa via, uma via de grandes equipamentos, qualidade, recuperando a região", explicou.



Em maio deste ano, Prefeitura e Governo Federal assinaram a cessão do espaço, que passou a ser gerido pelo Município. O termo foi celebrado entre o prefeito Eduardo Paes e a ministra de Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI), Esther Dweck.



Inaugurado em 6 de novembro de 1926, o edifício da Estação Leopoldina é projeto do arquiteto inglês Robert Prentice. Destaca-se a inspiração na arquitetura palladiana inglesa, patente no aspecto externo do prédio. O edifício é tombado pelo estado e pela União. Por conta disso, o prédio e as plataformas da estação não serão alteradas durante a sua recuperação.