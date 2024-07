Carregamento com cerca de 40 quilos de drogas é apreendido na BR-101 - Divulgação/PRF

Publicado 02/07/2024 20:40

Rio - A Polícia Rodoviária Federal (PRF) apreendeu cerca de 40 quilos de drogas, na segunda-feira (1), após o motorista de um carro tentar fugir da abordagem. O caso aconteceu na BR-101, em Casimiro de Abreu, e o homem acabou preso.



Por volta das 13h, policiais rodoviários federais da 8ª Delegacia (Campos dos Goytacazes) faziam patrulhamento e deram ordem de parada ao condutor do veículo. Ele desobedeceu e iniciou uma fuga, mas acabou alcançado alguns quilômetros adiante.



Durante a fiscalização, foram encontradas sacolas e diversas caixas com pequenos frascos de líquido transparente nos bancos traseiros e no porta-malas. Ao ser questionado, o homem confessou que se tratavam de drogas.



Quando abriram os compartimentos, os policiais encontraram milhares de pinos de cocaína, centenas de tabletes de maconha, além de aproximadamente 2,6 mil frascos de lança-perfume. No total, havia cerca de 35 quilos de cocaína e 4 quilos de maconha.



A ocorrência foi conduzida para a 121ª DP (Casimiro de Abreu) e o motorista permaneceu preso.