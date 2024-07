Dupla rendeu vítima na Rua Morais e Silva - Reprodução

Dupla rendeu vítima na Rua Morais e SilvaReprodução

Publicado 02/07/2024 18:27

Rio - Dois homens foram presos após mais um assalto na Rua Morais e Silva, no Maracanã, Zona Norte do Rio, nesta segunda-feira (1). Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que os suspeitos armados chegaram de bicicleta e renderam a vítima, em frente ao número 145.



O crime aconteceu por volta de 22h. Segundo a PM, a dupla foi detida ainda na mesma rua, por agentes do 6º BPM (Tijuca), que faziam patrulhamento na região. Os policiais foram alertados sobre o roubo e realizaram um cerco tático para prender os suspeitos.

Ainda segundo a corporação, a vítima reconheceu os envolvidos, que foram encaminhados à 19ª DP (Tijuca), onde permanecem presos. Além dos detidos, as duas bicicletas usadas durante o assalto e dois celulares também foram apreendidos.



Crimes constantes



Na noite da última quarta-feira (26), Vinícius Araújo C. dos Santos, de 21 anos, foi baleado durante

