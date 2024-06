Vítima foi socorrida pelo Corpo de Bombeiros - Reprodução/Redes sociais

Publicado 27/06/2024 10:55 | Atualizado 27/06/2024 12:24

Rio - Um jovem, identificado como Vinícius Araújo C. dos Santos, de 21 anos, foi baleado durante uma tentativa de assalto, na noite desta quarta-feira (26), no Maracanã, Zona Norte do Rio.



O crime ocorreu na Rua Professor Gabizo, altura do número 310, esquina com a Morais e Silva. Segundo informações preliminares, Vinícius estava acompanhado de um grupo de amigos quando dois homens os abordaram. A vítima não quis entregar seu aparelho celular e acabou sendo baleada.



De acordo com o Corpo de Bombeiros, os agentes do quartel de Vila Isabel foram acionados às 23h15. A vítima foi socorrida e encaminhada ao Hospital Municipal Souza Aguiar, no Centro do Rio. Segundo a direção da unidade, o paciente tem quadro de saúde estável.