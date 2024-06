O turismo religioso é destaque entre os artesãos dos municípios fluminenses - Eduardo Uzal / Agência O Dia.

Publicado 27/06/2024 21:30

Rio - Continua lindo. E motor de negócios, rico em cultura e gastronomia. O Rio de Janeiro é o centro das atenções na ExpoRio Turismo 2024, um dos maiores eventos dedicados ao setor no Estado do Rio de Janeiro, cuja terceira edição começou na tarde de hoje (27) e vai até domingo no Complexo Lagoon.



Entre os destaques da conferência estão os painéis, que discutiram, neste primeiro dia, temas como Afroturismo, o futuro da hospedagem e experiências do Rio. Um dos palestrantes, o presidente da Liga Independente das Escolas de Samba do Rio de Janeiro (Liesa), Gabriel David, adiantou outras novidades além dos já revelados um dia a mais de desfile e dez minutos extras para a evolução de cada escola do grupo especial em 2025.



"Queremos fazer um período de testagem maior do sambódromo. A ideia é fazer dois ensaios técnicos por escola. O segundo seria uma testagem do som e da luz oficiais do sambódromo uma semana antes dos desfiles acontecerem, com a Sapucaí completamente aberta para o público ver como será o espetáculo", disse Gabriel.



O público de todas as idades, incluindo famílias com crianças, passeava pelo evento gratuito entre food trucks, estandes de expositores com comidinhas e bebidas de municípios das 12 regiões turísticas do estado e espaço para os pequenos brincarem.

O cardápio musical foi variado: como aquecimento para o show de Mumuzinho, o duo de jazz Yuri Villar e João Bittencourt, a banda Tambores de Aço e a sambista Marcelle Motta, à beira da Lagoa Rodrigo de Freitas."Estou encantada com o evento, não esperava que seria tão bonito, informativo, apresentando os municípios do Rio de uma forma tão interessante, com ótima música e essa vista maravilhosa. Volto amanhã, prometeu a pedagoga carioca Mariana Lousada.O evento é organizado pela Secretaria de Estado de Turismo (Setur-RJ) e pela TurisRio, com o apoio da Fecomércio RJ e parcerias institucionais do Sesc RJ e Senac RJ. O governador em exercício Thiago Pampolha destacou o “poder transformacional” da ExpoRio."Exalta as potencialidades das 12 regiões do Rio de Janeiro que têm as suas singularidades, seus predicados e junta tudo num grande ambiente de diálogo e troca permanente. E vende de maneira qualificadíssima o potencial turístico do estado do Rio de Janeiro", disse.O secretário estadual de Turismo, Gustavo Tutuca, disse estar “muito feliz por poder, mais uma vez, entregar um evento do tamanho que o turismo do Rio de Janeiro merece” e completou."Quando cheguei à secretaria, me incomodava não ter um grande evento de integração do turismo do Rio, maior destino do Brasil. Reunimos na ExpoRio o artesanato, a gastronomia, a cultura de todas as regiões para se conhecerem e trocarem informações e gerar negócios neste espaço que conseguimos reabrir para a população".Coordenador de artesanato do estado do Rio, Marcel Vasconcelos afirma que mais de 600 artesãos fluminenses, de mais de 50 municípios, trouxeram para o evento “o melhor do artesanato do Rio de Janeiro”."O nosso artesanato acompanha a diversidade das nossas cidades, é feito de material reciclado, madeira, crochê, cerâmica, folha de palmeira. É muito rico", afirmou o artesão.Artesã do subúrbio da Leopoldina, Miriam Freitas contou que, só neste primeiro dia, vendeu 26 de suas capas de almofada em algodão cru com bordados coloridos de paisagens do Rio - mais do que o triplo do que costuma vender aos sábados na feira do Lavradio."Essa pegada de trazer o artesão para o espaço onde o turista está é muito boa, é o escoamento de produtos de que a gente tanto precisa. A parceria com a secretaria de Turismo veio para alavancar o nosso artesanato", disse ela.Para o carpinteiro Felipe Chibata, de Niterói, um dos sócios da Ehkoart, que fabrica utensílios de cozinha a partir de madeira reaproveitada, “na ExpoRio é possível finalizar a cadeia de produção artística”."O evento viabiliza o contato do produtor com o consumidor. O grande barato é a alma turística que o artesanato tem. Impressiona o olhar do outro, que decide comprar para si ou para presentear alguém", afirmou.A entrada é gratuita, mas requer inscrição prévia pelo site oficial da ExpoRio Turismo. O evento é uma oportunidade única para profissionais do setor turístico se atualizarem, realizarem networking e descobrirem novas oportunidades de negócios em um ambiente colaborativo e inspirador.Para mais informações e inscrições, visite exporioturismo.com.br e prepare-se para explorar o melhor que o turismo fluminense tem a oferecer."A ExpoRio já é um grande evento. Aqui se apresentam as maravilhas que existem no estado todo. Para nós é um presente. Interessa que o turista venha ao Rio, passeie por outros municípios e permaneça o maior tempo possível no estado", resumiu Daniela Maia, secretária municipal de Turismo do Rio de Janeiro.