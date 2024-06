Mulheres foram presas por agentes da 29ª DP (Madureira) - Reprodução

Publicado 27/06/2024 20:41

Rio - Seis mulheres foram presas, nesta quarta-feira (26), em um call center clandestino de Rocha Miranda, na Zona Norte do Rio, por suspeitas de aplicarem golpe do falso empréstimo consignado. Elas foram autuadas em flagrante por associação criminosa.



A central de atendimento do grupo criminoso funcionava na Praça das Esmeraldas, onde agentes da 29ª DP (Madureira) encontraram um quadro com metas atribuídas às atendentes com a mensagem "Somos uma equipe, juntos somos mais fortes". O objetivo da quadrilha era fazer R$ 40 mil em uma semana.

De acordo com as investigações, o grupo entrava em contato com as vítimas através de um programa de discagem automática. Os criminosos tinham acesso à vida econômica dos alvos através de um banco de dados e ofereciam empréstimos, alegando que a pessoa poderia conseguir uma porcentagem do valor rapidamente. Os interessados aceitavam, mas o dinheiro ia todo para a quadrilha.

Os agentes conseguiram a localização do escritório depois de um cruzamento de dados e atividade de monitoramento. No local, havia computadores e as seis suspeitas trabalhando.

As mulheres foram levadas para a 29ª DP junto com os aparelhos, que serão periciados. A investigação segue em andamento para identificar vítimas e outros integrantes do grupo.