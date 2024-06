Ambulantes na Avenida Ministro Edgar Romero, em Madureira, serão obrigados a ter licença - Reprodução / Google Street View

Ambulantes na Avenida Ministro Edgar Romero, em Madureira, serão obrigados a ter licençaReprodução / Google Street View

Publicado 27/06/2024 20:03

Rio - A presença de ambulantes na Rua Dias da Cruz, no Méier, e na Avenida Ministro Edgar Romero, em Madureira, ambas na Zona Norte do Rio, somente será permitida com licença e com barracas no tamanho padrão da prefeitura, a partir da semana que vem. O anúncio foi realizado pelo prefeito Eduardo Paes (PSD), nas suas redes sociais, nesta quarta-feira (26).

De acordo com Paes, a Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop) será responsável pela fiscalização. A medida começa a valer na segunda-feira (1º).

"Vai valer o óbvio na Edgard Romero em frente ao Mercadão de Madureira e ao longo da Dias da Cruz no Meier: só será autorizada a permanência de ambulantes devidamente licenciados e com as barracas no tamanho padrão da prefeitura! Respeito ao comércio existente e aos transeuntes é fundamental. Em tempo: o delegado e secretário de Ordem pública Brenno Carnevale é quem comanda essas ações e sabe bem quem são os 'donos' das bancas ilegais! Criminosos que nada tem a ver com a necessidade de trabalho receberão toda atenção dele", comentou o prefeito.

A estratégia de ação está em fase final de alinhamento pela Seop. Os ambulantes que querem se licenciar devem solicitar a autorização através do portal Carioca Digital . Após o envio dos documentos, a prefeitura analisa e verifica se é possível ou não conceder a licença para o local.

Uruguaiana

Em abril deste ano, a Seop começou a fiscalização da Feira de Ambulantes da Rua Uruguaiana , no Centro do Rio, depois que o prefeito Eduardo Paes criou um decreto para regulamentar o espaço na calçada, no trecho entre as ruas Buenos Aires e da Carioca, para receber 75 comerciantes.

O atendimento para regularização dos camelôs autorizados a atuar na região foi feito no dia 1º de abril. Ao todo, foram identificados 120 ambulantes na Uruguaiana e os 45 que não foram contemplados puderam se regularizar em outros pontos da cidade. Além disso, eles também foram encaminhados para a Secretaria de Trabalho e Renda.