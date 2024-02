Ambulantes serão proibidos na Uruguaiana. Foto de Arquivo - Reginaldo Pimenta / Agencia O Dia

Publicado 28/02/2024 14:09 | Atualizado 28/02/2024 15:49

Rio - Após a proibição da realização da Feira de Acari , na Zona Norte, o prefeito Eduardo Paes voltou às redes sociais nesta quarta-feira (28) para anunciar o impedimento da instalação de barracas ou quaisquer outros pontos de comércio nas calçadas da Rua Uruguaiana, no Centro. Em seu perfil no Twitter, Paes escreveu que tomou a decisão juntamente com o governador Cláudio Castro para cumprir as regras do município, que não permitem ambulantes na Uruguaiana.

"Nas próximas semanas não serão mais permitidas a instalação de qualquer barraca ou ponto de comércio no espaço público. Não custa lembrar que temos fartas provas para mostrar que boa parte dos celulares roubados na cidade são comercializados ali", escreveu Paes.

A ação ficará sob responsabilidade da Secretaria Municipal de Ordem Pública (Seop). O secretário Brenno Carnevale deverá implementar as medidas necessárias para cumprir as determinações do prefeito e do governador — Castro ainda não se manifestou sobre a medida.

A Seop ainda não respondeu quando deve começar a trabalhar na região mas, pelas redes sociais, muitos cariocas discordaram da decisão.

"Enxugando gelo igual ao fim da feira de Acari. É mais fácil do que impedir o roubo, não é?", questionou um homem.

"Mais uma vez tirando a opção de quem deseja trabalhar em vez de fazer o trabalho com inteligência, envolvendo a polícia e prendendo e apreendendo o que é ilegal. Não vão vender ali, mas vão para a rua ao lado e absolutamente nada vai mudar. Roubam também porque tem quem compre", escreveu uma mulher.