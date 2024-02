O caso está sendo investigado pela Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) - Arquivo/ Reginaldo Pimenta / Agência O Dia

Publicado 28/02/2024 21:04 | Atualizado 28/02/2024 21:12

Robson Vinicius Costa da Silva, não resistiu às agressões e morreu. A segunda vítima, Eric da Silva Paixão, de 30 anos, deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), à 0h20 desta quarta-feira (28) com fratura exposta no braço direito e se recupera no centro cirúrgico da unidade.

Rio - A Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF) investiga se traficantes de São João de Meriti, na Baixada Fluminense, espancaram dois moradores após uma megaoperação policial realizada na última terça-feira (27). Um dos moradores,, não resistiu às agressões e morreu. A segunda vítima,, de 30 anos, deu entrada no Hospital Municipalizado Adão Pereira Nunes (HMAPN), à 0h20 desta quarta-feira (28) com fratura exposta no braço direito e se recupera no centro cirúrgico da unidade.

Ao DIA, o delegado Mauro César, titular da DHBF, confirmou que o caso está sendo investigado. Moradores dizem nas redes sociais que os espancamentos aconteceram após supostos deboches das vítimas em relação à morte do traficante conhecido como Tomate, durante um confronto entre criminosos com equipes do 21º BPM (São João de Meriti).

A Polícia Militar informou que o grupo fugiu do Complexo da Penha, na Zona Norte, e seguia em direção à comunidade Trio de Ouro, no Centro de São João de Meriti. Além do criminoso Tomate, também morreram na ação os traficantes Gato e Mazem, que atuam no tráfico de drogas de comunidades da Penha, do Chapadão e do Gogó da Ema. Eles eram apontados como responsáveis por participar de invasões territoriais promovidas pelo Comando Vermelho, além de cometerem roubos de cargas e veículos em diversas partes da Região Metropolitana do Rio.

Além da Baixada, a megaoperação também aconteceu em comunidades da Zona Norte. Ao todo, dois policiais foram baleados, nove suspeitos morreram, quatro ficaram feridos, cinco homens foram presos e dois adolescentes apreendidos.