Carros são incendiados durante megaoperação da PM em comunidades do Rio - Reginaldo Pimenta/Agência O DIA

Carros são incendiados durante megaoperação da PM em comunidades do RioReginaldo Pimenta/Agência O DIA

Publicado 27/02/2024 06:31 | Atualizado 27/02/2024 10:35

Rio - Uma megaoperação da Polícia Militar contra a maior organização criminosa do Rio provoca clima de guerra em comunidades da Zona Norte desde o início da madrugada desta terça-feira (27). Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver o desespero dos moradores com um intenso tiroteio e barricadas em chamas no Complexo do Alemão e na Penha. Até o momento, dois policiais foram baleados, sete suspeitos morreram em confronto, quatro ficaram feridos, um homem acabou preso e dois adolescentes apreendidos. Além disso, grande quantidade de drogas, cinco fuzis, três pistolas, sete rádios comunicadores e um veículo roubado foram apreendidos.

Ainda pela manhã, após a intensa troca de tiros na região, uma equipe do DIA esteve no local e registrou imagens da rua onde criminosos jogaram óleo para dificultar o andamento da operação, carros incendiados, vestígios de pneus queimados, fumaça e cinzas, além de agentes fazendo a remoção de barricadas com uso de ferramentas e máquinas.

fotogaleria

As ações têm por objetivo prender lideranças do Comando Vermelho que promove a maior parte dos conflitos armados e tentativas de expansão territorial nas Regiões Norte e Oeste da Capital, na Baixada Fluminense e em algumas cidades do interior do Estado. Algumas das comunidades alvos são a do Juramentinho, Flexal, Engenho da Rainha, Ipase, Quitungo e Guaporé, na Zona Norte. Na Rocinha, Zona Sul, os agentes chegaram a ocupar a Estrada da Gávea.

Dos baleados, quatro suspeitos foram atingidos na comunidade da Flexal, em Inhaúma. Três deles não resistiram aos ferimentos. Com o grupo, duas pistolas e drogas foram apreendias. Enquanto no Quitungo, em Brás de Pina, dois adolescentes acabaram detidos por equipes do 16º BPM (Olaria) com mais dois rádios comunicadores.

Na Avenida Brás de Pina, criminosos armados em um carro atiraram contra policiais da Unidade de Polícia Pacificadora (UPP) Vila Cruzeiro, gerando confronto. Os bandidos fugiram a pé e os policiais apreenderam no veículo 31 tabletes de maconha prensada e uma pistola calibre 9mm.

Já em Nova Brasília, no interior do Complexo do Alemão, em um confronto com policiais do Bope, outros três suspeitos foram atingidos e socorridos. Na ação, três fuzis, oito carregadores, três rádios comunicadores e diversas munições foram apreendidas. Ainda na região, um acampamento utilizado por criminosos na área de mata foi localizado e destruído.

No Complexo da Penha, foi onde um policial do Batalhão de Polícia de Choque (BPChq) foi atingido no braço e encaminhado ao Hospital Central da Polícia Militar (HCPM), no Estácio. O estado de saúde dele é estável.

Um outro agente, do 3º BPM (Méier), acabou ferido por estilhaços durante as ações. O militar foi levado ao Hospital Municipal Salgado Filho e também encontra-se estável.



Os outros quatro criminosos mortos fugiam do Complexo da Penha em direção a comunidade do Trio de Ouro, no Centro, quando foram interceptados em São João de Meriti, na Baixada. A região também recebe integrantes do mesmo grupo criminoso, sendo dois dos envolvidos na ação conhecidos como “Tomate” e “Gato”, atuantes nas comunidades do Chapadão e do Gogó da Ema, em Costa Barros.

Na ação, os quatro ocupantes do veículo foram feridos e encaminhados à Unidade de Pronto Atendimento (UPA) de Jardim Íris, mas não resistiram. Com eles, foram apreendidos dois fuzis calibre 7.62, quatro carregadores, dois rádios comunicadores e uma capa de colete balístico, além do carro roubado. A ocorrência foi apresentada na Delegacia de Homicídios da Baixada Fluminense (DHBF).

Participam das ações equipes do Comando de Operações Especiais (COE), unidades dos 1º e 2º Comandos de Policiamento de Área (CPAs) e da Coordenadoria de Polícia Pacificadora (CPP). Durante o patrulhamento, criminosos incendiaram carros, um deles nos acessos a Nova Brasília, no Complexo do Alemão. Em imagens foi registrado o intenso tiroteio durante a madrugada.

Veja vídeos:

Mega Operação nos Complexos da Penha e do Alemão pic.twitter.com/TTmy1EadA7 — Realidade da Favela (@realidadedafvll) February 27, 2024

Guerra no complexo do alemão pic.twitter.com/Q5Tql63ru7 — Vinicius jardim (@SalvJardim) February 27, 2024

Operação no Complexo do Alemão fogo nas Barricadas .



Cuidado morador pic.twitter.com/AGnFmjX0Uq — Favela Caiu No Face (@Favelacaiunfce) February 27, 2024

Na Cidade de Deus, na Zona Oeste, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) também atuam contra integrantes do mesmo grupo criminoso.

Na Cidade de Deus, na Zona Oeste, equipes do 18º BPM (Jacarepaguá) também atuam contra integrantes do mesmo grupo criminoso.

Na Nova Holanda, Complexo da Maré, atuam ainda equipes do Departamento Geral de Polícia Especializada (DPGE) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core), onde há ainda registros de mais trocas de tiros durante a manhã. Segundo a Polícia Civil, a ação também tem como objetivo reprimir roubos de veículos praticados por traficantes do Comando Vermelho (CV).

Clínicas e escolas afetadas

Por causa da megaoperação, a Clínica da Família (CF) Zilda Arns, no Complexo do Alemão, acionou o protocolo de acesso mais seguro e, para segurança de profissionais e usuários, interrompeu o funcionamento na manhã desta terça-feira (27).



Já a CF Aloysio Augusto Novis, na Penha, mantém o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas.

A Secretaria Municipal de Educação informa que, na região do Complexo da Penha, 16 escolas foram impactadas, afetando 4.894 alunos. Enquanto no Complexo do Alemão, 20 unidades escolares foram impactadas, afetando 7.185 alunos.