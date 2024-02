Publicado 28/02/2024 00:00

Na manchete, megaoperação das PM mira a maior facção do Estado do Rio e termina com nove suspeitos mortos

Em Ataque, Vasco vence o Marcílio Dias por 3 a 1, em Itajaí (SC), e avança na Copa do Brasil. Botafogo joga nesta quarta-feira, contra o Aurora, no Nilton Santos, precisando da vitória simples para passar de fase na Libertadores

Em D, Faustão é submetido a um transplante de rim em São Paulo

Em Rio de Janeiro, secretário da Polícia Civil diz que executor do advogado Rodrigo Marinho Crespo "sabia o que estava fazendo"

Prefeitura do Rio antecipa vacinação contra a dengue para criança de 11 anos

Em Brasil, defesa diz que Bolsonaro não tinha conhecimento sobre minuta durante o seu governo