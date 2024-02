O sambista, compositor e radialista Elton Medeiros morreu aos 89 anos. Foto: Arquivo Agência O Dia - Arquivo Agência O Dia

Publicado 27/02/2024 20:21 | Atualizado 27/02/2024 20:24

Rio - Um acervo histórico do sambista, compositor e radialista Elton Medeiros, morto em 2019 em decorrência de uma pneumonia , por pouco não foi parar na lixeira. A maioria dos registros de sua carreira, como fotos, fitas cassetes e VHS, além de manuscritos de letras de músicas e roteiros de shows, foi descartada em meio à desocupação do apartamento em que morava, em Copacabana. Foi o síndico do prédio, Sérgio Fonseca, admirador do artista, quem percebeu o descarte e resgatou os itens.

Com parte da memória musical do país em sua sala, e sem saber o que fazer, Sérgio procurou o cantor Chico Alves, um velho amigo, que ficou indignado com a falta de reconhecimento ao "Grande Mestre". No domingo (25), Chico postou em seu Facebook que tentaria "dar um destino mais nobre ao acervo desse gênio da raça". Nesta segunda (26), o músico afirmou que os itens foram recebidos pelo Instituto Moreira Salles.

"Esse material deveria estar nos museus, memoriais, bibliotecas ou em algum outro local de preservação e pesquisas, mas no Brasil desmemoriado culturalmente ia para o lixo. [...] Agradeço imensamente a preocupação e força de todos os que contribuíram para que a memória do Elton seja preservada. Nada supera a força da coletividade", disse Chico.

Quem assinou o termo de recebimento foi a coordenadora de música do Instituto Moreira Salles, Bia Paes. Ela afirmou que o acervo, "depois de cumprir a necessária quarentena, será inventariado para futura avaliação sobre as condições de incorporação".

Elton Medeiros era um dos maiores nomes do samba brasileiro. Sua carreira começou aos 17 anos, na Rádio Roquette Pinto. O artista integrou o grupo 'Os Cinco Crioulos' juntamente com Nelson Sargento, que o chamava de O Grande Mestre.

O sambista compôs diversas músicas, tocando também com nomes como Paulinho da Viola, Cartola, Nelson Cavaquinho, entre outros grandes sambistas. Entre seus grandes sucessos estão as músicas "Peito Vazio" e "Onde a dor não tem razão".

Outra canção de autoria de Elton Medeiros é "O Sol Nascerá", em parceria com Cartola. A música é tema de abertura da novela "Bom Sucesso", da TV Globo, gravada por Zeca Pagodinho e Teresa Cristina. A composição, que é de 1961, também havia sido gravada por Nara Leão e Elis Regina.