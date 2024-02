Criminosos atearam fogo em barricadas na Vila Aliança - Rede Social

Criminosos atearam fogo em barricadas na Vila AliançaRede Social

Publicado 28/02/2024 06:46 | Atualizado 28/02/2024 11:57

Rio - A Polícia Militar realiza uma operação nesta quarta-feira (28) em comunidades de Senador Camará e Bangu, na Zona Oeste do Rio. Em um dos alvos, na Vila Aliança, moradores registraram tiroteio e barricadas em chamas em diversas vias da região. Até o momento, um fuzil e drogas foram apreendidas.

Ainda segundo a corporação, as apreensões aconteceram após um confronto, em que os bandidos conseguiram fugir, deixando o armamento para trás. Com essa ação, o estado ultrapassa o número de 100 fuzis apreendidos.

fotogaleria

Nos acessos as comunidades, para dificultar o andamento da operação, criminosos obrigaram motoristas a colocar ônibus atravessados como barricadas. Segundo o Rio Ônibus, os veículos usados foram das linhas 746 (Jabour x Cascadura) e 803 (Senador Camará x Cidade de Deus). Nos últimos 12 meses, 140 ônibus foram interceptados pelo crime organizado.

"O Rio Ônibus repudia veementemente mais um episódio que retrata a insegurança vivenciada pelo setor. O Sindicato atua junto ao Poder Público reforçando a necessidade da garantia de segurança à mobilidade urbana do Rio de Janeiro", disse a empresa em nota.

Além dos coletivos, um caminhão da Comlurb também foi utilizado como bloqueio e foi retirado do local por volta das 7h30. Segundo a empresa, ao iniciar a coleta domiciliar de rotina durante a manhã, a equipe foi surpreendida por criminosos que renderam motorista e garis para atravessarem a viatura na entrada da comunidade, impedindo a entrada de policiais na área. Os funcionários estão bem e em segurança, e a coleta será retomada assim que a situação envolvendo a segurança pública da região estiver normalizada

Ao longo da manhã, PMs fazem a retirada das barricadas da região com auxílio de máquinas. Uma dos locais flagrados por equipes do O DIA foi a Rua Doutor Augusto Figueiredo, na Vila Aliança.

Operação em Senador Camará , Traficantes já botaram Fogo nas Barricadas pic.twitter.com/m0EpOXkx07 — CRIME NEWS (@crimenws) February 28, 2024

Em Senador Camará, foi apreendido uma grande quantidade de recipientes com loló e de material para endolação. A ocorrência está em andamento.

Os agentes do 14ºBPM (Bangu) também atuam nas comunidades Vila Moretti, Coréia, Cavalo de Aço, Rebu, Sapo, Sossego, 48 ou Tibagi, Bicho Solto, Sandá, Santo André, Fumacê, Triângulo e Muquiço.

As comunidades alvos das operações são dominadas pela facção Terceiro Comando Puro (TCP), mas pontualmente sofrem invasões do Comando Vermelho (CV), o que provoca confrontos na região.

Na terça-feira (27), a PM mirou regiões dominadas pelo CV , onde nove suspeitos foram mortos e mais quatro homens ficaram feridos e cinco foram presos. Além de dois adolescentes apreendidos. Já as ações desta quarta (28) seguem em andamento.

Clínicas e escolas impactadas

Segundo a Secretaria Municipal de Educação, na Vila Aliança, sete unidades escolares foram impactadas, afetando 2.109 alunos. Enquanto nas regiões de Bangu e Senador Camará, 10 escolas foram afetadas, prejudicando 2.811 alunos.

Já a Secretaria de Estado de Educação informou que, até o momento, mais duas escolas foram impactadas na região. "A Seeduc mantém diálogo permanente com as polícias Militar e Civil e vem acompanhando os registros feitos pelas unidades escolares através do Registro de Violência Escolar (RVE), ferramenta disponível na plataforma Conexão Educação, da Secretaria de Estado de Educação", diz em nota.

Em relação as unidades de saúde, o Centro Municipal (CMS) Alexander Fleming e o CMS Waldyr Franco mantêm o atendimento à população. Apenas as atividades externas realizadas no território, como as visitas domiciliares, estão suspensas nesta manhã de quarta-feira (28).