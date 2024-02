Foragidos foram presos e encaminhados à DHNSG - Reprodução

Foragidos foram presos e encaminhados à DHNSGReprodução

Publicado 28/02/2024 21:46

Rio - A Polícia Civil prendeu, nesta quarta-feira (28), dois homens acusados de cometer homicídios no estado de São Paulo. Cleiton Tonhoque de Matos e Vanderlei Ferreira da Silva Júnior estavam escondidos em Niterói, na Região Metropolitana do Rio.

De acordo com as investigações, a dupla é ligada ao tráfico de drogas e matou, no início deste mês, Ryan Alexandre Dias Alves e Victor Hugo da Silva Araujo por conta de um disputa pelo controle da venda de entorpecentes em pontos no município de Bauru, em São Paulo.

Segundo a Polícia Civil, Cleiton é considerado um criminoso de alta periculosidade, com diversas anotações por roubos e homicídios. Ele é conhecido por ser um "matador de aluguel" e teria envolvimento com vários assassinatos em Buaru.

Nesta quarta-feira, os dois foram localizados por policiais da Delegacia de Homicídios de Niterói, São Gonçalo e Itaboraí (DHNSG) e encaminhados à especializada.