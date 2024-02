Criança da foto não se chama Laura, como sugerido na campanha - Foto: Reprodução/Fantástico

Criança da foto não se chama Laura, como sugerido na campanhaFoto: Reprodução/Fantástico

Publicado 28/02/2024 19:08 | Atualizado 28/02/2024 19:25

Rio - O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro (MPRJ) denunciou Tainara Ribeiro Subtil e Luiz Antônio dos Santos Barbosa à Justiça pelo uso de fotos de crianças com câncer para criar vaquinhas falsas na internet. A denúncia foi recebida pelo Juízo da 27ª Vara Criminal da Comarca da Capital, e o casal vai responder pelos crimes de falsificação e uso de documento falso. O processo tramita em sigilo.



De acordo com o promotor Sauvei Lai, da 2ª Promotoria de Justiça de Investigação Penal Territorial da área Ilha do Governador/Bonsucesso, os acusados criaram um perfil falso em rede social e postaram fotos de uma menina, bem como documento médico falso que atestava ser ela portadora de câncer. Sauvei afirma que os acusados conseguiram causar comoção pública com a fraude.



"Embora a criança exibida na campanha exista e é doente, ela não tinha nenhum vínculo com os dois estelionatários, que recolheram para si todo o dinheiro arrecadado. Os denunciados são criminosos habituais e já atuaram com o mesmo modus operandi, criando campanha fraudulenta de arrecadação de fundos para um falso tratamento de outras crianças", pontuou a promotoria.

Policia Civil fecha inquérito



O esquema foi denunciado pela irmã de Luiz Antônio, a taxista Stephani Santos Barbosa. Ela começou a desconfiar do irmão e da cunhada, que passaram a ostentar luxos que pareciam incompatíveis com o padrão de vida deles. Stephani alertou às vítimas e contou o que sabia para a Polícia Civil, que abriu inquérito para investigar o caso.



Uma das vaquinhas falsas pedia dinheiro para os gastos com Laura Oliveira Santos. O nome é fictício, mas a foto exibida é de uma criança que existe e realmente está com câncer. O texto dizia que a menina sofre com um tumor nos olhos e que a família precisa de dinheiro para a realização de uma segunda cirurgia e exames.

A vaquinha virtual contou com o apoio de mais de 680 pessoas e arrecadou quase R$ 35 mil. Após as fraudes virem à tona, a vaquinha foi retirada da plataforma.



Tainara e Luiz Antônio foram à delegacia, nesta segunda, e prestaram depoimento aos investigadores. Durante a oitiva, Tainara admitiu ter feito a vaquinha falsa, mas alegou ter agido sozinha. Segundo ela, o marido não sabia de nada. A advogada que representa o casal, Lívia Madeira, disse que Tainara planejou a farsa porque estava com dificuldades financeiras.

O inquérito foi concluído e encaminhado à Justiça com indiciamento do casal pelo crime de estelionato.