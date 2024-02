Delegacia de Homicídios investiga o caso - Divulgação/PCERJ

Delegacia de Homicídios investiga o casoDivulgação/PCERJ

Publicado 28/02/2024 16:20 | Atualizado 28/02/2024 16:27

Rio - Sueli Pereira da Silva Sena, de 43 anos, foi encontrada morta dentro do própria apartamento, que fica no bairro Engenho de Dentro, na Zona Norte do Rio, nesta quarta-feira (28).

A mulher foi encontrada por vizinhos, com marcas de faca. De acordo com eles, o ex-companheiro de Sueli teria sido visto saindo do prédio. O Corpo de Bombeiros foi acionado às 11h20, mas eles já a encontraram morta.

A Delegacia de Homicídios da Capital (DHC) investiga o caso.