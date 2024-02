Rua Doutor Alberto Torres, no bairro Neves, onde aconteceu o vazamento - Reprodução / Google Street View

Publicado 28/02/2024 20:58 | Atualizado 28/02/2024 21:18

Rio - Um vazamento de gás causou o isolamento de uma área onde estão sendo realizadas obras do Mobilidade Urbana Verde Integrada (Muvi), na Rua Doutor Alberto Torres, no bairro do Neves, em São Gonçalo, na Região Metropolitana. Na tarde desta quarta-feira (28), equipes da Defesa Civil, do Quartel de Bombeiros de São Gonçalo e Naturgy foram acionados.

De acordo com Prefeitura de São Gonçalo, o problema foi solucionado logo após a chegada da concessionária.

Com investimento de R$ 262 milhões, o Muvi é uma obra do Governo do Estado em parceria com a Prefeitura de São Gonçalo, através da Secretaria das Cidades. O projeto com corredor preferencial para ônibus e ciclovia, ligando os bairros de Neves a Guaxindiba. As vias serão divididas pela área da antiga via férrea. Também haverá diversas intervenções urbanísticas, criando praças e áreas de convivência.