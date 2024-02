SMS recebeu os 50 mil testes rápidos da Fiocruz - Divulgação

SMS recebeu os 50 mil testes rápidos da FiocruzDivulgação

Publicado 28/02/2024 19:31

Rio - A Secretaria Municipal de Saúde (SMS) informou, nesta quarta-feira (28), que recebeu 50 mil testes rápidos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Além disso, outros 200 mil exames vão chegar na quinta (29), enviados por fornecedores externos. A iniciativa foi motivada pela falta de exames em postos de saúde e clínicas da família na Zona Norte do Rio nesta terça-feira (27). O DIA constatou que pessoas que buscaram as instalações de saúde não conseguiram fazer o teste e conversou com um professor que passou por essa situação.



Pelas redes sociais, moradores relataram a falta dos testes em unidades de saúde de Marechal Hermes e da Ilha do Governador. "Não tem testes de covid na Clínica da Família Dante Romanó Júnior. Saí do UPA com diagnóstico de possível covid, e simplesmente não tem teste. Febre alta, tosse e coriza e não consigo saber o que eu tenho. Não tenho diagnóstico.", escreveu uma. "Na policlínica Newton Alves Cardoso, na Ilha não tem teste de covid, em nada adianta uma boa equipe sem o básico para trabalhar", disse outro.



Com dor de cabeça, cansaço, coriza e tosse, um professor, que preferiu não se identificar, esteve na Clínica da Família Cabo Edney Canazaro de Oliveira, no Sampaio, e conseguiu fazer o teste na segunda-feira (26). Após o resultado positivo para a doença, retornou para refazer o exame nesta quarta, no entanto, não havia mais disponível nem no Sampaio, nem no Centro de Saúde Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel.



"Eu fiquei com muita dor de cabeça, cansaço, muita coriza, tosse e a garganta estava péssima também. Por sorte, consegui fazer na clínica em Sampaio, mas depois meu namorado foi lá fazer e já não tinha. Cheguei a ir na de Vila Isabel três dias seguidos e nada. Por telefone, a secretária disse que tinham recebido só vinte testes. Tanta gente e recebem vinte unidades", disse ao DIA



Desde o início do ano, o estado do Rio registrou 19 mil casos da doença e 54 mortes. Em relação às internações, 189 pacientes estão em unidades de saúde. No município, a prefeitura contabilizou 18 mil casos e 13 óbitos.

Desde março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia do novo coronavírus, o estado do Rio de Janeiro contabilizou 2.921.355 casos e 77.889 óbitos.