Rio de Janeiro terá feriado nos dias das Cúpulas de Chefes de Estado do G20, em novembro - Divulgação

Publicado 28/02/2024 18:10

Rio – O prefeito do Rio Eduardo Paes encaminhou, nesta quarta-feira (28), um projeto de lei à Câmara Municipal que declara os dias 18 e 19 de novembro de 2024, segunda e terça-feira, respectivamente, como feriados por causa da realização das Cúpulas de Chefes de Estado do G20, no Rio de Janeiro. A medida terá valor apenas este ano.

Encaminhando hoje ao legislativo um Projeto de Lei declarando feriado nos dias 18 e 19 de novembro de 2024(SÓ 2024) em razão da realização da Cúpula de Chefes de Estado do G20 que acontece no Rio nesses dias. pic.twitter.com/LxfDZnEFiX — Eduardo Paes (@eduardopaes) February 28, 2024

Segundo a medida, não haverá feriado para comércio de rua, bares, restaurantes, hotéis, pousadas, shoppings, estabelecimentos comerciais, culturais, pontos turísticos e empresas jornalísticas.

O evento terá a presença de lideranças dos 19 países-membros, mais a União Africana e a União Europeia, e marca o fim dos encontros do fórum neste ano. Os encontros do G20 já começaram. Nos dias 21 e 22 de fevereiro, foram realizadas as primeiras reuniões de chanceleres da cúpula.

O ministro da Economia, Fernando Haddad, abriu a 1ª Reunião de Ministros de Finanças e Presidentes de Bancos Centrais da Trilha de Finanças do G20 nesta quarta-feira (28).