Criminosos foram presos em um dos acessos da comunidade Rato Molhado, na Zona Norte - Divulgação / Polícia Civil

Publicado 28/02/2024 09:03 | Atualizado 28/02/2024 09:07

Rio - Dois criminosos foram presos, nesta terça-feira (27), após sequestrarem um morador de São Gonçalo, na Região Metropolitana do Rio. Segundo a polícia, a dupla pediu R$ 100 mil para liberar o homem.

Imagens de câmeras de segurança flagraram o momento em que a vítima está entrando no carro e é abordada pelos criminosos. Um deles aparece com uma máscara de monstro. O homem tenta escapar, mas é ameaçado e puxado pela dupla.

De acordo com a Polícia Civil, a mulher da vítima entrou em contato com agentes da Delegacia Antissequestro (DAS). Em seguida, as equipes deram início a investigação para localizar e resgatar o homem. Com a ajuda do setor de inteligência, os policiais localizaram o veículo da dupla em um dos acessos da comunidade Rato Molhado, na Zona Norte do Rio, cerca de 40km de São Gonçalo.

No local, os agentes resgataram a vítima e prenderam os criminosos, identificados como Douglas da Conceição Mendes, de 27 anos, e Leonardo Maciel Felix, de 23. Com eles, a polícia apreendeu uma pistola, munições, carregador, faca, máscaras, além de uma máquina de cartão e um bloqueador de sinal. Os dois vão responder por extorsão mediante sequestro, porte ilegal de arma de fogo e resistência.

De acordo com a DAS, as investigações vão continuar para identificar outros integrantes da quadrilha.