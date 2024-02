Atendimento é realizado entre 8h e 20h - Reprodução / Prefeitura de Nova Iguaçu

Atendimento é realizado entre 8h e 20hReprodução / Prefeitura de Nova Iguaçu

Publicado 28/02/2024 09:45

Rio - A Defesa Civil de Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, ampliou o horário de atendimento entre quarta (28) e sexta-feira (1°) para receber os moradores afetados pelas chuvas que atingiram o município nos dias 13 de janeiro e 21 de fevereiro. Nestes dias, a pasta vai realizar, das 8h às 20h, o cadastramento de endereços e emitir declarações para a solicitação do saque do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS).

Os interessados devem comparecer à base operacional da Secretaria Municipal de Defesa Civil, na Avenida Luís de Matos, 72, 2º andar, Bairro da Luz, com comprovante de residência em nome do trabalhador, documento de identificação do trabalhador, CPF e PIS/NIS. Caso o comprovante de residência esteja em nome de cônjuge ou companheiro, é necessário apresentar certidão de casamento ou escritura pública de união estável.



A pasta informou que para retirar o benefício, o endereço cadastrado precisa estar idêntico ao contido no comprovante de residência que o trabalhador apresenta para dar entrada ao saque do FGTS pelo aplicativo da Caixa Econômica Federal, na seção “saque do FGTS por situação de emergência”.



O valor máximo do benefício é de R$6.220 por conta vinculada. Para receber, é preciso ter saldo positivo na conta e não ter efetuado outro saque pelo mesmo motivo em período inferior a 12 meses.



A liberação pode ser feita pelo aplicativo FGTS até o dia 14 de abril. Quem tiver dificuldades com a ferramenta pode procurar uma agência da Caixa. Para realizar o saque 100% digital, basta baixar o App FGTS.



O benefício é concedido aos trabalhadores que possuem conta vinculada ao FGTS e que residam no município que esteja em “Situação de Emergência”, conforme relatório da Secretaria Municipal de Defesa Civil encaminhado à Caixa.



Como solicitar o saque FGTS



Fazer o download do app FGTS e inserir as informações de cadastro;



Ir na opção “Meus saques” e selecionar “Outras situações de saque” e acessar a cidade;



Encaminhar foto de documento de identidade; comprovante de residência em nome do trabalhador, emitido até 120 dias antes da decretação da Situação Emergencial;



Selecionar a opção para creditar o valor em conta Caixa, inclusive a Poupança Digital Caixa Tem, ou outro banco e enviar a solicitação;



O prazo para retorno da análise e crédito em conta, caso aprovado o saque, é de cinco dias úteis.



O trabalhador que não tiver seu endereço cadastrado junto à Caixa ou não possuir comprovante de residência e que teve o interior da sua residência afetado por alagamento poderá procurar um dos postos oferecidos pela Prefeitura para Atendimento ao Cidadão para cadastrar novos endereços e emitir, após análise, uma declaração de residência exclusiva para o saque, se necessário.



Confira a lista dos Postos de Atendimento ao Cidadão:



Secretaria Municipal de Defesa Civil





Avenida Luis de Matos, 72 – 2º andar, Bairro da Luz, Nova Iguaçu





Secretaria Municipal de Assistência Social





Av. Dr. Luiz Guimarães, 956 – Centro, Nova Iguaçu





CREAS Comendador Soares





Rua Havana, s/n – Comendador Soares





CREAS Estrada de Ferro Leopoldina





Rua Vianopolis, 97 – Nova América





CREAS Valverde





Praça Sebastião marcos da Costa Felipe, s/n – Valverde





CREAS Moquetá





Rua Maria Laura, s/n – Moquetá





Centro pop





Av. Governador Roberto Silveira, n 190 APT 101 – Centro





CRAS Águas de Guandu





Rua Arco Íris, s/n – Jardim Paraíso





CRAS Austin





Rua Mirim s/n – Austin





CRAS Corumbá





Rua Eliane de Azevedo, 215 – Corumbá





CRAS Maxambomba





Avenida Governador Portela, s/n – Praça Santos Dumont





CRAS Monte Verde





Rua Pedro Cunha, 48 – Ponto Chic





CRAS Estação Morro Agudo





Rua Formosa, 265 – Comendador Soares





CRAS Bom Retiro





Estrada Luís de Lemos, 2556 – Miguel Couto





CRAS Serra do Vulcão





Rua Sebastião de Melo, s/n – Jardim Nova Era





CRAS Terra de Marambaia





Rua Pelotas, 251 – Jardim Parque Estoril





CRAS Fazenda Cabuçú





Rua Abílio Augusto Távora, s/n – Valverde





CRAS Fazenda São Bernardino





Rua Victor Hugo, s/n – Vila de Cava