O tempo permanece nublado na manhã desta quarta-feira - Armando Paiva/Agência O DIA

Publicado 28/02/2024 08:25 | Atualizado 28/02/2024 08:56

Rio - Mesmo com o céu nublado e a possibilidade de chuva, a previsão do tempo para esta quarta-feira (28) indica que a cidade terá um dia de calor intenso. De acordo com o Sistema Alerta Rio, as temperaturas devem chegar aos 40°C. A previsão indica que o calor irá diminuir nos próximos dias.



O clima instável é resultado da influência de um sistema de baixa pressão em alto mar que provoca um aumento de nebulosidade e nas chuvas. Com intensidade de moderada a forte, as pancadas isoladas estão previstas para o início da tarde e noite.



A expectativa é que a chuva venha acompanhada de raios e ventos moderados. As temperaturas terão elevação, com mínima de 23°C e máxima de 40°C ao longo do dia. A Zona Norte e Oeste devem ser as áreas com pior sensação térmica.



No fim da noite desta terça-feira e madrugada de quarta, a chuva forte atingiu principalmente a Zona Oeste. Na Barra da Tijuca, foram registrados 13,2 mm em apenas uma hora. O Recreio dos Bandeirantes também teve registro alto de 8,4 mm em uma hora.

Próximos dias

Entre esta quinta (29) e a sexta-feira (1º), o sistema de baixa pressão sobre o oceano segue deixando o clima instável na cidade. A previsão indica uma queda na temperatura máxima para 34°C e a mínima para 21°C. As pancadas de chuva continuam com incidência de moderada a forte, nos períodos da tarde e noite.



No sábado (2), ventos úmidos do oceano manterão o tempo instável na cidade, com previsão de chuva fraca a moderada nos períodos da madrugada e manhã. A chuva deve passar de 10mm/h em pelo menos um ponto da cidade. Os ventos estarão fracos a moderados, com máxima de até 51,9 km/h. No domingo (3) a nebulosidade estará variada e não há previsão de chuva no Rio.