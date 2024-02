Polo Gastronômico da Zona Sul do Rio engloba 17 bairros e 3.500 estabelecimentos - Divulgação

Polo Gastronômico da Zona Sul do Rio engloba 17 bairros e 3.500 estabelecimentosDivulgação

Publicado 28/02/2024 12:07 | Atualizado 28/02/2024 12:13

Rio - A criação do Polo Gastronômico da Zona Sul do Rio representa um passo significativo na união de esforços para promover o desenvolvimento econômico, cultural e social da região. Com a missão de promover a segurança, capacitação, cultura, educação, sustentabilidade e projetos sociais na região, o polo busca criar um ambiente propício para o turismo e garantir que os visitantes se sintam seguros e felizes, incentivando seu retorno.

Com representatividade abrangente, a iniciativa engloba 17 bairros, 3.500 estabelecimentos, gera 350.000 empregos diretos e movimenta um faturamento anual de 40 bilhões. Esses números refletem o impacto significativo que o polo tem na economia local e na geração de empregos.

Capacitação e empregabilidade

Além disso, o polo tem capacidade para oferecer programas de capacitação para comerciantes e colégios públicos, visando aprimorar suas habilidades e impulsionar o sucesso de seus negócios. Através de parcerias com instituições educacionais e programas de formação profissional, busca-se estimular a empregabilidade local.

Fomentando eventos culturais e atividades que enriqueçam a experiência dos moradores e visitantes, o Polo também mantém um calendário unificado de eventos para toda a região, promovendo a diversidade cultural local.