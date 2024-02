Fiscais vistoriam ferro-velho em Nova Iguaçu na quarta ação da Operação Procedência Segura - Divulgação / João Pedro Viegas (Detran)

Publicado 28/02/2024 11:28

Rio - Diante do ainda recorrente problema de roubos e furtos de veículos para venda ilegal de peças, o governo do Rio informou que vai intensificar as ações de fiscalização a ferros-velhos irregulares no estado. Após uma reunião realizada nesta terça-feira (27), no Palácio Guanabara, em Laranjeiras, na Zona Sul, representantes da força-tarefa Operação Procedência Segura definiram datas e locais das novas ações.

Os principais alvos da operação são as empresas de desmontagem de veículos que não se regularizaram, ou seja, que não apresentaram a documentação necessária, não se credenciaram e nem cadastraram as peças no sistema do Detran dentro do prazo estabelecido.

A expectativa dos representantes da força-tarefa é que a medida reprima o mercado de peças roubadas. Segundo eles, com o fechamento de ferros-velhos irregulares, os criminosos não teriam para onde levar os veículos roubados. A operação reúne agentes do Detran, das polícias Civil e Militar, do Corpo de Bombeiros, do Instituto Estadual do Ambiente (Inea) e da Secretaria de Fazenda.

"Não é justo com as empresas que se regularizaram dentro do prazo que as outras continuem funcionando de forma ilegal. A orientação do governo do estado é reprimir essas empresas irregulares, recolher o material e levar para reciclagem. O material que for encontrado sem comprovação de propriedade, sem identificação, será destruído conforme determina a legislação ambiental" disse o presidente do Detran, Glaucio Paz.

Com base no decreto estadual de agosto do ano passado, os representantes dos estabelecimentos irregulares que forem notificados terão cinco dias úteis para comprovar a regularidade do material apreendido. Após o prazo, estes serão encaminhados para leilão. O decreto também prevê destruição imediata das sucatas em caso de risco ambiental.