Material apreendido na clínica clandestina em Campo Grande - Divulgação / Polícia Civil

Material apreendido na clínica clandestina em Campo GrandeDivulgação / Polícia Civil

Publicado 28/02/2024 10:30 | Atualizado 28/02/2024 10:40

Rio - Uma falsa biomédica foi presa, nesta terça-feira (27), em uma clínica de estética clandestina em Campo Grande, na Zona Oeste do Rio. Segundo a polícia, o estabelecimento não tinha alvará de funcionamento e Ordália Cruz Balbino da Silva não possuía diploma ou certificado para o exercício legal da profissão.

Agentes da 35ª DP (Campo Grande) foram ao local após uma denúncia sobre o funcionamento ilegal do estabelecimento. Na clínica, os policiais encontraram produtos vencidos e alguns que dependiam de especialização para uso. De acordo com a corporação, Ordália não apresentou notas fiscais do material.

Entre os produtos apreendidos estava o medicamento Lipostabil, que segundo a polícia, é de uso, fabricação e venda proibido no Brasil. A clínica foi interditada e a falsa biomédica encaminhada à delegacia.