Bairros da Zona Norte estão sofrendo com a falta de testes rápidos - Divulgação

Bairros da Zona Norte estão sofrendo com a falta de testes rápidosDivulgação

Publicado 28/02/2024 13:24 | Atualizado 28/02/2024 14:14

Rio - Os testes rápidos de covid-19 estão em falta em postos de saúde e clínicas da família da Zona Norte da cidade. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde (SMS), devido à alta procura de atendimento, houve uma falta pontual e temporária dos exames nesta terça-feira (17).

Através das redes sociais, moradores relataram falta dos testes em unidades de saúde de Marechal Hermes e da Ilha do Governador. "Não tem testes de covid na Clínica da Família Dante Romanó Júnior. Saí do UPA com diagnóstico de possível covid, e simplesmente não tem teste. Febre alta, tosse e coriza e não consigo saber o que eu tenho. Não tenho diagnóstico.", escreveu uma. "Na policlínica Newton Alves Cardoso, na Ilha não tem teste de covid, em nada adianta uma boa equipe sem o básico para trabalhar", disse outro.



Os exames também estão esgotados em unidades de Vila Isabel e Sampaio. Com dor de cabeça, cansaço, coriza e tosse, um professor, que preferiu não se identificar, esteve na Clínica da Família Cabo Edney Canazaro de Oliveira, no Sampaio, e conseguiu fazer o teste na segunda-feira (26). Após o resultado positivo para a doença, retornou para refazer o exame nesta quarta, no entanto, não havia mais disponível. Ele também foi ao Centro de Saúde Maria Augusta Estrella, em Vila Isabel, e não conseguiu realizar o teste.

"Eu fiquei com muita dor de cabeça, cansaço, muita coriza mesmo, tosse, mas não chegou a ficar tosse seca e a garganta tava péssima também. Por sorte, consegui fazer na clínica em Sampaio, mas depois meu namorado foi lá pra fazer e já não tinha também. Cheguei a ir na de Vila Isabel três dias seguidos e nada também. Por telefone, a secretária disse que tinham recebido só 20 testes. Poxa, tanta gente e recebem 20 unidades, achei sacanagem", disse ao DIA.

Em nota, a SMS informou que recebeu 50 mil testes rápidos da Fundação Oswaldo Cruz (Fiocruz). Disse, ainda, que outros 200 mil exames vão chegar na quinta-feira (29), enviados por fornecedores externos.



Desde o início do ano, o estado do Rio registrou 19 mil casos da doença e 54 mortes. Em relação às internações, 189 pacientes estão em unidades de saúde. No município, a prefeitura contabilizou 18 mil casos e 13 óbitos.

Desde março de 2020, quando a Organização Mundial da Saúde (OMS) declarou a pandemia do novo coronavírus, o estado do Rio de Janeiro contabilizou 2.921.355 casos, com 77.889 óbitos e 198.316 internações. Segundo o painel, 90% das pessoas no Rio acima de 12 anos estão com o quadro vacinal completo. O número fica em 82% para pessoas acima de 5 anos.