Prisão foi realizada por policiais da 91ª DP (Valença) e da 93ª DP (Volta Redonda)Divulgação

Publicado 28/02/2024 15:11 | Atualizado 28/02/2024 15:40

Rio - Dois homens foram presos em flagrante por tráfico de drogas, nesta terça-feira (27), em Vila Brasília, Volta Redonda, no Sul Fluminense. De acordo com as investigações da Polícia Civil, a dupla também é acusada de envolvimento no assassinato de Jonas da Silva Theodoro, em janeiro deste ano, em Valença, na mesma região.

Felipe da Silva Braga Menezes e Lucas Pinto Souza estavam sendo monitorados e foram localizados por policiais da 91ª DP (Valença) e da 93ª DP (Volta Redonda) em uma casa, onde os agentes descobriram um depósito de drogas que armazenava pasta base de cocaína e munição de calibre .40, a mesma utilizada no assassinato de Jonas.

Na ocasião, os bandidos invadiram a casa de Jonas e o mataram na frente dos familiares após uma troca de tiros. Equipes da 91ª DP realizaram trabalhos de inteligência e identificaram os autores. Felipe e Lucas foram autuados em flagrante pelos crimes de tráfico de drogas, associação ao tráfico e posse ilegal de munição restrita.