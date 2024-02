Ato pede melhores condições de trabalho para os policiais penais - Divulgação

Publicado 28/02/2024 14:16 | Atualizado 28/02/2024 15:45

Rio - Um protesto de agentes do Sindicato de Policiais Penais em frente ao Complexo Penitenciário Gericinó, em Bangu, na Zona Oeste, nesta quarta-feira (28), causou tumulto durante o horário de visita dos detentos. Em imagens que circulam nas redes sociais é possível ver pessoas aglomeradas em meio a reclamações e gritaria enquanto esperavam para entrar na instituição.

URGENTE: Muita confusão agora há pouco no Complexo Penitenciário de Bangu, devido a greve de policiais penais que estão exigindo um aumento salarial.



Um detento me informou que, de hoje até domingo, os policiais não irão entregar as comidas para as celas dos presos. pic.twitter.com/uCVbBTGvV4 — BAÚ DO TRÁFICO OFC (@TraficoRlq01) February 28, 2024

A categoria reivindica a falta de implementação do Plano de Cargos, Carreiras e Salários (PCCS) e recomposição salarial. Apesar das ações, que tiveram início às 6h, as tarefas diárias dentro das penitenciárias devem continuar sendo cumpridas conforme as condições dispostas pela administração. 'Ou seja, mínimas, não se desdobre para fazer o que está além do seu alcance', pede o sindicato.