Marcos Vinicius ficou conhecido como "Herói da Baixada"Reprodução / Redes Sociais

Publicado 27/02/2024 20:12

Rio - Marcos Vinícius de Souza Vasconcelos, de 20 anos, pode ser condecorado com a Medalha Tiradentes, a maior homenagem concedida pela Alerj. A proposta é do deputado Felipinho Ravis (Solidariedade). O jovem ganhou destaque na última semana, quando resgatou uma mulher e duas bebês presas dentro de um carro que estava sendo arrastado durante uma enxurrada em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense. Depois disso, ele ficou conhecido como 'Herói da Baixada'.

Em uma postagem em suas redes sociais, o deputado destacou a atuação de Marcos Vinícius. “Sua coragem e brilhantismo ao salvar uma família durante as enchentes em Nova Iguaçu ecoam como um farol de esperança em tempos tão sombrios. Seu espontâneo ato altruísta não apenas salvou vidas, mas também ilumina o caminho para a humanidade, lembrando-nos da importância de estarmos conectados uns aos outros em solidariedade e amor. Que seu exemplo inspire a todos nós a manter nossos corações abertos para compartilhar o melhor que temos e sermos luz que guia outros em tempos de necessidade”, escreveu Felipinho.

No dia da enchente

O auxiliar de logística Marcos Vinícius de Souza Vasconcelos, de 20 anos, salvou uma família que estava prestes a ser arrastada pela correnteza da enchente em Comendador Soares, em Nova Iguaçu, na Baixada Fluminense, na noite de quarta-feira (21) . O rapaz retirou as gêmeas de 1 ano e a mãe de um carro. Logo após o resgate, o veículo foi levado pela água.

Em imagens compartilhadas nas redes sociais, Marcos pega as duas meninas pela janela enquanto apoia um pé no ônibus e o outro no pneu do carro. Em seguida, o rapaz ajuda a mãe a sair e subir no ônibus. Logo após o resgate, o veículo é levado pela enxurrada. "Em questão de segundos, elas poderiam ter sido levadas. Pensei isso por um bom tempo. Por questões de segundos não aconteceu uma tragédia", disse.