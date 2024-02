Carro é levado durante alagamento em Nova Iguaçu - Reprodução / Redes sociais

Carro é levado durante alagamento em Nova IguaçuReprodução / Redes sociais

Publicado 21/02/2024 20:50 | Atualizado 21/02/2024 22:58

Rio - A forte chuva que caiu na noite desta quarta-feira (21) provocou muitos pontos de alagamento no Rio - nas zonas Oeste e Norte - e na Região Metropolitana. A Baixada Fluminense sofreu com o aguaceiro e foi a área mais atingida.

Um vídeo que circula nas redes sociais mostra um homem que estava em um ônibus ajudando a resgatar uma família que estava dentro de um carro sendo levado pela força da água, no bairro Jardim Alvorada, em Nova Iguaçu. Ele consegue tirar uma criança e uma mulher do veículo, que em seguida é levado pela correnteza.

Veja o vídeo:

Chuva intensa em Nova Iguaçu, que Deus proteja a cada que está voltando para casa. pic.twitter.com/9h6KHKgKCi — Gilton Ribeiro (@Gilton_Ribeiro1) February 22, 2024

O município de Nova Iguaçu decretou estágio de alerta máximo, pois "considera-se alto o risco para inundações e deslizamentos". A Secretaria Municipal de Defesa Civil informou que está com todo o efetivo nas ruas da cidade e que não há registro de feridos ou mortos.



Foram registrados alagamentos nos bairros de Cerâmica, Marco II, Jardim Alvorada, Rosa dos Ventos e Rodilândia, Austin e Comendador Soares. O Corpo de Bombeiros também foi acionado para resgatar moradores que ficaram presos em suas casas em decorrência dos alagamentos.



A Defesa Civil pediu para que as pessoas evitem se deslocar pela cidade.



Por causa do temporal na região, foram abertos Pontos de Apoio em Tinguazinho, na Escola Municipal José de Anchieta e Rua da Moenda, e no Morro do DPO, no Instituto de Educação, Santa Ângela e Rua Santa Rosa.



A Polícia Rodoviária Federal informou que há uma interdição no km187 da BR-116, na pista lateral, sentido Rio, devido a alagamento.

De acordo com o Sistema Alerta Rio, os bairros do Rio que foram mais atingidos são Bangu, Piedade e Jacarepaguá, na Zona Oeste, com acumulado acima de 5mm entre 20h15 e 20h30. No momento, a chuva perdeu intensidade na Tijuca e Grajaú, na Zona Norte.