Luiz Werneck Vianna morreu aos 86 anos nesta quarta-feira (21) - Reprodução

Luiz Werneck Vianna morreu aos 86 anos nesta quarta-feira (21)Reprodução

Publicado 21/02/2024 20:26 | Atualizado 21/02/2024 20:39

Rio - Morreu nesta quarta-feira (21), aos 86 anos, o sociólogo Luiz Werneck Vianna, professor da Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio). O cientista social estava internado no hospital Copa d'Or, em Copacabana, na Zona Sul do Rio, para cuidar de sua saúde.

Werneck nasceu em 1938 e teve sua infância em Ipanema, também na Zona Sul. Em 1958, ingressou na faculdade de Direito da Universidade do Estado da Guanabara, atual Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj), e se formou em 1962. Dois anos antes de sua formatura, ele chegou a se filiar ao Partido Comunista Brasileiro (PCB).

Em 1964, Vianna começou sua segunda graduação, em Ciências Sociais, pela Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), terminando o curso em 1967. Após seguir idealizações de movimentos comunistas, ele fugiu para o Chile, em 1970, como forma de se proteger da repressão do regime militar. Um ano depois, Werneck voltou ao Brasil e foi preso por seis meses.

Depois de ser liberto, o homem iniciou seu doutorado em Sociologia pela Universidade de São Paulo (USP). No momento, Werneck trabalhava como professor e pesquisador do Departamento de Sociologia e Política da PUC-Rio, coordenador do Centro de Estudos Direito e Sociedade (CEDES) da universidade. Ele também era ex-membro do Conselho Consultivo do Departamento de Pesquisas Judiciárias, do Conselho Nacional de Justiça (CNJ). Na PUC, ele orientou 37 dissertações de mestrado e 23 teses de doutorado.

Suas produções tinham como foco diferentes áreas das Ciências Sociais. Uma de suas principais obras foi intitulada como "Liberalismo e sindicato no Brasil", de 1976, que foi sua tese de doutorado e tratava de uma interpretação sobre a sociologia brasileira na década de 1970.

Em comunicado assinado pelo reitor Padre Anderson Antônio Pedroso, a PUC-Rio lamentou a perda do professor. Seu velório será às 10h de sexta-feira (23), no Crematório da Penitência, no Caju, Zona Portuária do Rio. A cremação está marcada para às 13h. A missa de sétimo dia será realizada na próxima quarta-feira (28) na Igreja Sagrado Coração de Jesus, na Gávea, Zona Sul do Rio, às 19h.

Confira a nota completa da PUC

"É com grande pesar que a Pontifícia Universidade Católica do Rio de Janeiro (PUC-Rio) recebe a notícia do falecimento do reconhecido sociólogo Luiz Werneck Vianna, ocorrido hoje.



Luiz Werneck Vianna foi um intelectual de grande relevância para o campo da sociologia e para a comunidade acadêmica como um todo. Seu legado se estende nas orientações de muitas gerações, estudos e reflexões sobre a sociedade brasileira, onde deixou uma marca indelével na história do pensamento social no Brasil.



Durante sua trajetória, contribuiu de forma significativa para o avanço do conhecimento científico e para o debate público, sempre pautado pela ética, pela integridade e pelo compromisso com a construção de uma sociedade mais justa e democrática. Sempre foi muito generoso, com seus colegas professores e alunos, tanto no sentido intelectual quanto no sentido pessoal.



Em nossa Universidade, Professor Werneck contribuiu para a consolidação do nosso Programa de Pós-Graduação em Ciências Sociais e rapidamente se tornou uma referência em nosso Departamento de Ciências Sociais e para toda a Universidade, onde continuou lecionando até o ano passado.



Expressamos nossas condolências à família, aos amigos e aos colegas de Luiz Werneck Vianna, e manifestamos nosso reconhecimento e gratidão por sua inestimável contribuição ao saber e à cultura.



Que seu legado continue inspirando gerações futuras e que sua memória seja honrada com o compromisso contínuo pela busca do conhecimento e pela transformação social."