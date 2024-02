Avenida Presidente Vargas tem pista lateral interditada na altura da Rua Carmo Neto - Reprodução

Publicado 21/02/2024 18:18 | Atualizado 21/02/2024 18:49

Rio - Parte da Avenida Presidente Vargas, no Centro do Rio, foi interditada, na tarde desta quarta-feira (21), devido ao risco de desabamento de uma construção que vinha sendo realizada em um terreno. A obra já foi embargada.

De acordo com o Centro de Operações Rio (COR), técnicos da Defesa Civil Municipal fizeram uma vistoria no prédio em construção e constataram irregularidades na obra, com risco de desabamento. A equipe fechou o local e a obra foi embargada pela Secretaria Municipal de Desenvolvimento Urbano e Econômico (SMDUE).



Segundo a SMDUE, a fiscalização prosseguirá para que os responsáveis cumpram a determinação de correção da obra e afastamento dos riscos.

A pista lateral da Avenida Presidente Vargas, sentido Candelária, na altura da Rua Carmo Neto, próximo ao prédio da Companhia Estadual de Águas e Esgotos do Estado do Rio (Cedae), foi interditada. O desvio vem sendo realizado pela pista central.

Guardas municipais atuam na região e auxiliam motoristas. Ainda não há previsão de liberação do trecho.